Half jaar na crisis is Van der Poel blikvanger in de Tour: ‘Hoop een Mathieu te zien die iedereen in extase brengt’

Podcast In Koers | Kampioen Dylan van Baarle: ‘Als ploeg goed in de wedstrijd’

Een extra aflevering van In Koers vol met goed nieuws. Dylan van Baarle is op indrukwekkende wijze Nederlandse kampioen geworden en rijdt de Tour de France in het rood-wit-blauw. En wees gerust: hij belooft dat hij er géén witte broek onder zal aantrekken. Daarnaast is door Bahrein-Victorious bekendgemaakt dat ook Wout Poels naar de Tour de France gaat en dus staan beide mannen volgende week aan de start van de grootste wielerwedstrijd die er is.