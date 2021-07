Het échte gevecht in de Pyreneeën vindt plaats achter Pogacar: ‘Wordt de zwaarste dag van de Tour’

Bondscoach Moerenhout ziet kansen voor Spelen: ‘Methode Mollema kan ook in Tokio’

11 juli Met zijn zege in de Touretappe naar Quillan laat Bauke Mollema zien dat hij in vorm is met de Olympische Spelen op komst. Het maakt hem geen favoriet, zegt bondscoach Koos Moerenhout. Maar winnen op z’n Mollema’s kan ook in Tokio.