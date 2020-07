Het ‘stripverhaal’ van een bewogen Mike-dag in Brussel: ‘En toen begon het circus’

Twijfels bij Chris Froome over Tour

4 mei Chris Froome betwijfelt of de Tour de France dit jaar doorgaat. De Franse etappekoers zou op 27 juni beginnen, maar is vanwege de coronacrisis met twee maanden uitgesteld. ,,Maar iedereen vraagt zich af of het wel echt doorgaat", zei Froome in een live-gesprek via Instagram met de bekende cricketer Kevin Pietersen.