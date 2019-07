Het topweekend van de rittenkapers

Impey ziet in zevende Tour droom uitkomen: ‘Mijn mooiste zege’

14 juli Bij zijn zevende deelname aan de Tour de France slaagde Daryl Impey erin een etappe te winnen. ,,Ik heb in al die jaren vaak meegezeten in een ontsnapping. Ik ben trots dat het nu eindelijk gelukt is want het was een moeilijke rit", zei de 34-jarige Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott na zijn zege in Brioude.