Het WK direct na de Tour: een must of een last?

Tussen­stand Wielerspel: Jan Maes blijft leider in het algemeen klassement, R. Dortmans pakt dagzege

17 september Met de armen om elkaar heen geslagen en een grote glimlach op het gezicht, kwamen ploeggenoten Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz in de achttiende etappe als eersten over de streep in La Roche-sur-Foron. Het Ineos-duo kwam in een kopgroep als beste uit de strijd, met Kwiatkowski als uiteindelijke winnaar. Primoz Roglic behield de gele trui.