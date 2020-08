Hirschi gelukkig met tweede plaats: ‘Niet gedacht dit al te kunnen’

Twee jaar geleden was hij de wereldkampioen bij de beloften, vandaag boekte Marc Hirschi in de tweede etappe van de Tour de France bijna zijn eerste zege als wielerprof. Het talent van Sunweb verloor de sprint om de dagzege in Nice net van de Fransman Julian Alaphilippe.

,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik was er dichtbij. Maar ik ben ook gelukkig: ik had niet gedacht dat ik dit al kon", vertelde de 22-jarige Zwitser, vervuld van trots.

Toen Hirschi in 2018 in Innsbruck naar de wereldtitel soleerde was al duidelijk dat hij de overstap zou maken van de opleidingsploeg naar het A-team van het van oorsprong Nederlandse Sunweb. Nadat zijn ploeggenoot Cees Bol gisteren met de derde plaats al dicht bij de ritwinst was, moest Hirschi een dag later alleen Alaphilippe voorlaten.

,,Ik had geweldig veel steun aan Nicoals Roche, mijn ploeggenoot die hier in de buurt woont. Ik wist dat Julian ging aanvallen, twijfelde heel even toen hij dat ook deed maar ging er vervolgens achteraan. Op het moment dat ik bij hem aansloot, werd het gelukkig iets minder stijl want ik explodeerde bijna. Ik redde het tot over de top en daarna hebben we alle drie ons werk gedaan." De Brit Adam Yates was kort voor de top ook aangesloten.

Hirschi voelde de druk toenemen naarmate de streep naderde. ,,Ook al omdat de gele trui op het spel stond. Het was lastig om gefocust te blijven. Ik koos het wiel van Alaphilippe omdat ik wist dat hij de snelste was. Het lukte me net niet om hem nog te passeren, maar ik ben desondanks super gelukkig."

De beloning was de witte trui, als leider van het jongerenklassement. ,,Die zal ik zeker verdedigen, al zijn we hier vooral met het team om ritten te winnen. Maar zo'n trui is een eer, die geef je niet zo maar weg."

