Hitte op komst in de Tour de France: ijssokken, koelvesten en het ‘extreme weather protocol’

Jonas Vingegaard acht Tadej Pogacar niet onverslaan­baar in Tour de France: ‘We hebben een plan’

Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard staat na negen ritten in de Tour de France op de tweede plek in het algemeen klassement en is daarmee de grootste opponent van leider Tadej Pogacar. De 25-jarige Vingegaard heeft een achterstand van 39 seconden, maar die hoopt hij met de juiste strategie in de laatste twee weken ongedaan te kunnen maken.

11 juli