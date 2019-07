Impey ziet in zevende Tour droom uitkomen: ‘Mijn mooiste zege’

Bij zijn zevende deelname aan de Tour de France slaagde Daryl Impey erin een etappe te winnen. ,,Ik heb in al die jaren vaak meegezeten in een ontsnapping. Ik ben trots dat het nu eindelijk gelukt is want het was een moeilijke rit", zei de 34-jarige Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott na zijn zege in Brioude.

Impey had de hele dag vooruit gereden in een kopgroep die richting finish steeds meer uitdunde. Voor de ritzege moest hij alleen nog de Belg Tiesj Benoot verslaan. Dat was geen al te groot probleem voor Impey die in zijn eerste jaren als prof vooral bekend stond als sprinter en tot zondag 26 overwinningen achter zijn naam had staan.

Lees ook Impey troeft Benoot af in sprint en pakt de zege op Franse feestdag Lees meer

,,Dit is de mooiste zege in mijn carrière”, zei hij na afloop. ,,Het was een moeilijke koers vanaf het begin, er waren veel sterke renners mee in de ontsnapping. Cruciaal was de laatste klim toen Tiejs Benoot aanviel. Ik zag dat Nicholas Roche daar ook naartoe reed. Gelukkig kon ik nog op tijd bij hen aanhaken.”

Deze rit had Impey al met dikke stift omcirkeld in zijn agenda. ,,Net als de vorige etappe trouwens, maar toen miste ik de slag. Vandaag heb ik extra goed opgelet en lukte het wel. We hadden een mooie groep waarin goed werd samengewerkt." Impey zei vertrouwen te hebben gehad in zijn kansen. ,,Ik moest alleen op die laatste klim er alles aan doen om aan te haken. Het is fantastisch om een wedstrijd op dit niveau te winnen, een droom die uitkomt."