Ineos met drie kopmannen en Dylan van Baarle naar Tour, Movistar zet in op Enric Mas

Deze renners zijn zeker van deelname aan 109de Tour de France

Op vrijdag 1 juli gaat in Kopenhagen de 109de editie van de Tour de France van start. Ruim drie weken later, op zondag 24 juli, is de slotetappe op de Champs-Élysées in Parijs. Bezig met het invullen van jouw Tourpool? Hier zie je in één oogopslag de Tourselecties die al onthuld zijn.

