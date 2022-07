Ineos-ploeggenoten vol lof over Dylan van Baarle: ‘Een completere renner dan hij is moeilijk te vinden’

Met video Dylan van Baarle grijpt net naast etappezege in Tour de France, Magnus Cort Nielsen wint Alpenrit

Magnus Cort Nielsen heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Deen die in de eerste dagen vooral naam maakte door telkens in de aanval te rijden was in een sprint net iets sterker dan Nick Schultz. Dylan van Baarle maakte ook deel uit van de kopgroep, maar kwam tekort.

20:32