Jasper Philipsen sprint naar eerste dagsucces ooit in Tour de France: ‘Ik weet wat verliezen is’

Met videoJasper Philipsen heeft zijn eerste dagzege ooit in de Tour de France binnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de vijftiende etappe de snelste in de sprint, voor landgenoot en groenetruidrager Wout van Aert (Jumbo-Visma). De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) eindigde als derde.

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe, vijfde) en Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco, zesde) moesten het doen met een ereplaats. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kwam ook in het uitgedunde peloton over de finish en behield de gele trui. Morgen is een rustdag in de Ronde van Frankrijk. Daarna begint de slotweek. Vingegaard heeft een voorsprong van 2'22 op naaste belager Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Het was een rit over ruim tweehonderd kilometer, van Rodez naar Carcassonne en bij zeer hoge temperaturen. Het kwik liep bij momenten op tot zo'n veertig graden. Dat weerhield drie renners er niet van om snel na de start voor de aanval te kiezen. Van Aert, Nils Politt (BORA-hansgrohe) en Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl) kregen een maximale voorsprong van drie minuten, onder andere door het werk van BikeExchange in dienst van Groenewegen. Van Aert besefte al snel dat het een moeilijk verhaal zou worden en liet zich terugzakken tot in het peloton.

Volledig scherm Wout van Aert op kop in de vroege vlucht. © BELGA

Op 65 kilometer van de finish ging Steven Kruijswijk tegen de grond. De Nederlandse klimmer moest de Tour per ambulance verlaten. Weer pech dus voor Jumbo-Visma, want Primoz Roglic was al niet van start gegaan. Ook geletruidrager Vingegaard viel even later, maar de Deen sprong direct weer op zijn fiets en maakte weer de aansluiting met het peloton.



Trek-Segafredo (voor Pedersen) gooide het tempo op de laatste gecategoriseerde beklimming de hoogte in. Met resultaat, want sprinters Fabio Jakobsen (Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Groenewegen moesten lossen. In de dalende en wat vlakkere kilometers die volgden, wist Groenewegen echter toch weer terug te keren in het uitgedunde peloton.

Volledig scherm Jonas Vingegaard wisselt van fiets. © AP

Vanuit de voorste groep waren twee Fransen weggereden: Benjamin Thomas (Cofidis) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). Het duo werkte goed samen en ging met een voorsprong van een halve minuut de laatste tien kilometer in.



Iets minder dan vijf kilometer voor het einde gooide Thomas zijn metgezel overboord. Zijn solo reikte ver, maar niet ver genoeg. Om 500 meter van de streep werd de Fransman overvleugeld door het aanstormende peloton. Het werd dus een sprint in Carcassonne. Philipsen toonde zich daarin de snelste, voor landgenoot Van Aert. Het was voor Philipsen zijn eerste ritzege ooit in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Eindelijk raak voor Philipsen: ‘Weet wat verliezen is’ Philipsen werd deze Ronde van Frankrijk al een keer tweede, vorig jaar moest hij het zelfs drie keer doen met de dichtste ereplaats. In Carcassonne was het dus raak. ,,Ik weet wat verliezen is in de Tour de France. Ik was al vaak dicht bij. Dat het vandaag lukt, is ongelofelijk", aldus de 24-jarige Belg bij het flashinterview.



,,Ik voelde Wout (Van Aert, red.) komen, maar ik kende de finish nog van vorig jaar. Ik ging op het goede moment. Bij zo'n zege gaan er zo veel dingen door je hoofd”, zei Philipsen, die vocht tegen de tranen. ,,Ik ben hier zo lang naar op zoek geweest. Ik ben heel trots dat we het als team hebben kunnen doen. Iedereen heeft er in geloofd.” Volledig scherm Jasper Philipsen. © BELGA

Volledig scherm Jasper Philipsen juicht. © REUTERS

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © AFP

Volledig scherm Benjamin Thomas (r) en Alexis Gougeard. © AFP

