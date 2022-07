Jonas Vingegaard over Jumbo-dominantie in Tour de France: ‘Wij zijn zo goed omdat het team alles perfect voorbereid heeft’

Door Daniel Dwarswaard



Ruim drie weken geleden hield Jonas Vingegaard het niet droog toen tienduizenden landgenoten in Kopenhagen tijdens de ploegenpresentatie zijn naam scandeerden. Nu huilt hij weer als hij in Rocamadour over de streep komt en zijn gele trui in de tijdrit met verve heeft verdedigd. Hij valt in de armen van zijn vriendin Trine Marie die dochtertje Frida in haar handen heeft. Het is de knuffel die volgt na jarenlang werk. Zijn teamgenoten juichen. Wout van Aert, de winnaar van de tijdrit, geeft hem een handkusje als Vingegaard over de streep komt en ook nog eens tweede wordt in de tijdrit.