Jumbo-Visma heeft de buit in de Tour de France binnen na chaotische rit: ‘Morgen lekker genieten’

De Nederlander kon lang bij kopman Vingegaard blijven, maar moest passen toen de latere etappewinnaar Tadej Pogacar op de Col du Platzerwasel aanviel. Normaal beschikt de Nederlandse ploeg dan nog over Sepp Kuss, maar de Amerikaan kwam al vroeg in de rit hard ten val en raakte zijn top 10-notering kwijt; hij eindigt de Tour als twaalfde. ,,Het zit erop", zegt Kelderman bij de NOS. ,,De voldoening is heel groot. Dit is het hoogst haalbare, om zo te domineren als ploeg in de Tour de France.”

,,Het was vandaag nog wel echt chaotisch, vooral nadat Kuss viel. Maar toch zijn we de dag goed doorgekomen. Het geeft mij een goed gevoel dat ik zo heb kunnen rijden in deze Tour. Het niveau was supergoed", aldus Kelderman die eigenlijk eerst de Giro zou rijden maar door een blessure aan de Tourselectie werd toegevoegd. ,,Vorig jaar heb ik de Giro gewonnen met Jai Hindley, dat was ook heel mooi. Hier ben ik een echte teamplayer, dat is anders, maar wat mij betreft net zo mooi. Met zo’n sterke ploeg door Frankrijk rijden geeft een heel mooi gevoel.”

Genieten

Dylan van Baarle maakte ook deel uit van die sterke ploeg. ,,Supermooi dat we in het geel naar Parijs gaan. We wilden voor de etappezege gaan en UAE wilde hetzelfde, dus daar hebben we vandaag een beetje op meegelift. Het was weer chaotisch en heel druk langs de weg", aldus de Nederlands kampioen, die zijn eerste Tour bij Jumbo-Visma meemaakt. ,,Super om dit direct mee te maken. Ik heb mijn best gedaan. Morgen gaan we lekker genieten.”

Jonas Vingegaard: ‘Kan het nog niet helemaal geloven’

,,We moeten morgen niks stoms doen, maar als het goed is win ik mijn tweede Tour de France", zei de drager van het geel in het interview na afloop. ,,Ik kan het nog niet helemaal geloven. We hebben drie weken gestreden. Het was denk ik leuk om naar te kijken, maar ik heb ook genoten van de battle met Tadej. Ik heb genoten van elke dag in het geel. Sinds Bilbao is het een mooi gevecht geweest en hopelijk zullen we dat nog veel vaker meemaken.”

