Jumbo-Visma verlost van trauma: ‘Bizar, bizar, bizar, we winnen gewoon de Tour de France’

Merijn Zeeman was door het dolle heen toen zijn kopman Jonas Vingegaard vandaag in de gele trui over de finish kwam. ,,Dit is waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt hebben”, aldus de sportief directeur van Jumbo-Visma, die morgen met zijn ploeg de Tour de France gaat winnen en bovendien Wout van Aert naar het zesde dagsucces zag snellen.

,,Het is gewoon geweldig”, glunderde Zeeman. ,,Dit is waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Het is bizar, bizar, bizar. Gewoon de Tour gewonnen man. Het is zo’n mooie ploeg. Zoveel goede mensen, zoveel goede renners. We hebben hier jaren aan gewerkt en geboetseerd. Het is gelukt.”



,,Het was een ondraaglijke spanning”, vervolgde de sportief directeur, die in 2020 de Tourzege uit zijn handen zag glippen toen Primoz Roglic in laatste tijdrit zeer verrassend het geel aan Tadej Pogacar moest afstaan. ,,Twee jaar geleden, toen het mis ging, zat nog in mijn hoofd. Maar we zijn met zijn alleen koel gebleven. Twee jaar geleden is een trauma, dat is na vandaag definitief weg. Het is een levensdoel en het is gelukt.”

Quote We zijn van waarschijn­lijk van het slechtste World­Tour-team naar het beste gegroeid Merijn Zeeman

Jonas Vingegaard stond zelf ook van oor tot oor te lachen. ,,De Tour winnen betekent alles voor me. Het is echt ongelofelijk, ik kan er moeilijk woorden voor vinden. Dit is het grootste in het wielrennen en we hebben het gedaan. Sinds vorig jaar geloofde ik dat het mogelijk was. Nu is het gebeurd, ongelofelijk. Het is een opluchting. Ik ben zo blij en trots.”

,,We wisten natuurlijk wat er twee jaar geleden gebeurd was”, ging ook Vingegaard in op ‘het trauma. ,,We waren daar niet bang voor, maar hielden het toch in ons achterhoofd. Het hele team was geweldig. Het laat zien hoe close iedereen is, hoe speciaal dit team is. Iedereen is heel blij voor elkaar. Die jongens zijn echt mijn vrienden, broers zou ik zeggen.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard met zijn gezin. © Pool via REUTERS

,,Ik heb enorm veel bewondering voor Vingegaard”, aldus Zeeman over zijn Deense kopman. ,,Zo rustig blijven en zelfs grapjes maken. Dat kunnen alleen de grootste atleten ter wereld. Dat is hij. Voor alle mensen die zo hard werken bij de ploeg, ben ik zo blij. Ook voor mezelf.”

,,Ik had nooit gedacht dat het ooit zou lukken. We waren deze Tour zo goed voorbereid, we waren zo gefocust. Dit geeft superveel voldoening. We hebben historie geschreven. Ik ben ongelooflijk trots op alle mensen bij de ploeg. We zijn van waarschijnlijk van het slechtste WorldTour-team naar het beste gegroeid.’’

Van Aert emotioneel

Wout van Aert won de tijdrit in de Tour de France en boekte zo zijn derde dagsucces. ,,Dit is een droomscenario", aldus Van Aert in het flashinterview over het succes van zijn ploeg. ,,Ik ben emotioneel. Deze Tour winnen met de ploeg is heel speciaal. Jonas is zo sterk, maar vooral zo’n goede gast. Ik moet heel het team bedanken voor de speciale drie weken. Het is ongelofelijk.”

Van Aert had de tijdrit omcirkeld als mogelijke kans op een dagzege, maar makkelijk ging het niet. ,,Ik ben natuurlijk heel moe na drie weken”, vertelde de Belg. ,,Ik heb alles gegeven. Ik wil natuurlijk wedstrijden winnen. Ik hoopte de rit te winnen en dat Jonas het geel zou veilig stellen. Het is heel speciaal.”

Volledig scherm Wout van Aert. © ANP / EPA

Over de tijdrit: ,,Het was een heel snelle tijdrit. Maar je moest wat overhouden voor de laatste zes kilometer, met twee beklimmingen. Ik heb mijn inspanning goed verdeeld, ik kon versnellen in de finale. Technisch gezien heb ik ook geen fouten gemaakt.”

Uiteraard had Zeeman een bijzonder compliment over voor Van Aert. ,,Wout is niet normaal. Die man heeft alles. Geweldige persoonlijkheid, geweldige renner. Dat is er één uit duizenden. Daar zijn we supertrots op. Ik ga nu heel rustig onderuitzakken. Een wijntje drinken en genieten. Alles laten inzinken.’’

