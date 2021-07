Kelderman op weg naar top vijf in alle grote rondes: ‘Trots op die prestatie’

Wilco Kelderman wist in de twintigste etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit van ruim dertig kilometer, niet meer op te schuiven naar plek vier in het klassement. Toch kon de 30-jarige renner tevreden zijn, want zonder pech gaat hij als vijfde eindigen in Parijs en dan heeft hij in alle grote rondes de top vijf gehaald: vierde in de Vuelta van 2017, derde in de Giro d’Italia van 2020 en nu dus vijfde in de Tour.