Kittel over ex-rivaal Cavendish: ‘Ik zag het voor de Tour al zitten’

Door Daniël Dwarswaard



Hoe vaak de inmiddels gestopte Marcel Kittel in de Tour tweede werd achter Mark Cavendish? Aan de andere kant van de lijn klinkt een korte stilte. ,,Pfoe, even denken hoor. Een keer of zes zou ik zeggen. Wat? Twee keer maar? Oh, dat valt me mee. In 2016 klopte hij me in de eerste etappe. Dat ging om het geel en dat blijft dan lang hangen in je geheugen. Daarom zette ik een beetje hoog in, denk ik.’’