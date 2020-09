Klassementsleider Roglic strijdbaar na ‘warming-up voor vrijdag’

Tussen­stand Wielerspel: Dagzege voor Roland Knippen­berg, Jan Kokx blijft in het geel

18:30 Met een indrukwekkende solo boekte Marc Hirschi eindelijk zijn etappezege in de Tour. Zondag was de Sunweb-renner er al dicht bij, maar toen werd de jonge Zwitser bijgehaald. De 22-jarige Hirschi ging in de langste etappe van deze Tour op de laatste beklimming in de aanval en kwam solo over de finish in Sarran.