Kruijswijk denkt nog na over rol in de Vuelta

,,We gaan eerst eens zien hoe ik me dan voel en dan bekijken met wat voor doelstelling ik naar Spanje ga'', vertelde Kruijswijk bij de NOS. ,,Het is niet gezegd dat ik voor het klassement ga.''



Zijn ploeg heeft sowieso met George Bennett wel een klassementsman. De Nieuw-Zeelander werd dit jaar al achtste in de Giro. ,,George zal zich echt op het klassement richten en dan kijken we wel wat er voor mij in het vat zit.'' Kruijswijk had genoten van de slotdag. ,,Het is mooi, maar ook afzien. Het is hier altijd een pittig rondje. Maar het is geweldig om hier als nummer vijf binnen te komen. Je bent drie weken lang zo gefocust en bezig om veilig binnen te komen. Dat kun je nu loslaten'', aldus Kruijswijk, die zijn coach en trainer Merijn Zeeman bedankte. ,,Sowieso heeft de ploeg altijd vertrouwen in me gehad.''