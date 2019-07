Kruijswijk laat lichte twijfels toe na eerste Alpenetappe

Door Daan Hakkenberg



Na drie monsterbeklimmingen in de Alpen perst Steven Kruijswijk er op het laatste oplopende stukje ook nog een klein eindsprintje uit in de hoop nog een paar tellen terug te pakken op Egan Bernal. Die blijkt op de Galibier de enige die de kracht heeft om weg te komen uit de groep met favorieten. De jonge Colombiaan pakt een halve minuut en springt zo over Kruijswijk heen in het klassement.



Sneller dan je na zo’n loodzware dag zou verwachten - hij is nog geen vijf minuten over de finish - is Kruijswijk alweer op adem. Hij vertelt wat hij heeft gezien en hoe de benen van de favorieten nu moeten aanvoelen. ,,Als ik bij de favorieten hoor, dan zijn die van mij aardig gesloopt. Het was gewoon een hele lastige dag met drie van die lange cols.”