Kruijswijk na superlastige dag: ‘Wij kunnen ook niet alles’

Steven Kruijswijk zag de missie van zijn ploeg Jumbo-Visma om de gele trui in de ploeg te houden mislukken in de derde etappe. De kopman zelf blijft wel derde in het algemeen klassement, op 25 seconden van de ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Julian Alaphilippe.

,,De rit was lastiger dan we hadden verwacht", reageerde Kruijswijk bij de NOS. "We hebben de dag gecontroleerd met de insteek om voor de overwinning te rijden met Wout van Aert of Mike Teunissen. Alaphilippe was al favoriet voor deze aankomst, maar wat hij hier opvoert is wel heel netjes."

Jumbo-Visma probeerde nog kort na de ontsnapping van de Fransman het gat te dichten voor Van Aert. "Niemand maakte verder echt aanstalten om het gat naar Alaphilippe dicht te rijden en wij kunnen ook niet alles", zei Kruijswijk, die in het peloton finishte, maar aangaf dat hij zelf ook had afgezien. ,,Het was echt een superlastige dag vandaag.”

Van Aert

Van Aert wist dat hij met een goede klassering kans maakte om de gele trui over te nemen van zijn ploeggenoot Teunissen, maar de voorsprong van Alaphilippe op de streep bleek te groot. ,,We zijn het geel kwijt, maar we hebben een geweldig weekend gehad”, zei de 24-jarige Belg die als negende finishte. ,,Mike heeft twee ongelooflijke dagen beleefd, maar vandaag deed hij wat hij kon en meer zat er niet in.”