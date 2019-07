Kruijswijk open over ketonen: ‘Zelfde als energiereep of gelletje’

,,Ik sta er goed voor, maar daar is alles mee gezegd. We hebben nu het voorspel gehad op wat komen gaat”, zei de 32-jarige Kruijswijk. Vooral de rit van zaterdag met aankomst op de Col du Tourmalet is er een waarop hij zich verheugt. ,,En op de tweede rustdag zal ik weer bekijken hoe de stand van zaken is. Er is een kans op iets moois, dat klopt. Alleen, ik heb daar nu nog geen zicht op”, zo hield de Brabander van Jumbo-Visma zich op de vlakte.

Kruijswijk ging tijdens de persconferentie in het piepkleine hotel van de ploeg in Albi wel uitgebreid in op het gebruik van de peperdure energiebron ketonen waarvan sommige renners binnen de ploeg gebruikmaken. ,,Ik vind dat er veel te geheimzinnig wordt gedaan over iets wat vrij normaal is. Het is eigenlijk hetzelfde als een energiereep of gelletje eten wanneer je fietst”, aldus Kruijswijk.