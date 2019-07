Kruijswijk weigert te dromen: ‘In Parijs maak ik de balans op’

Met zijn traditioneel sterke derde week in een grote ronde heeft Steven Kruijswijk een historische podiumplek in de Tour de France voor het grijpen. ,,Maar ik maak toch echt pas in Parijs de balans op”, zei de Brabantse kopman van Team Jumbo-Visma vandaag op de tweede rustdag in het achterland van Nîmes.

Kruijswijk vindt dat de strijd in de top van het klassement meer open is dan andere jaren, met zeker nog zes of zeven mannen die deze Ronde van Frankrijk kunnen winnen. De Nederlander bezet momenteel, met nog drie zware bergritten voor de boeg, de derde plaats in de rangschikking, achter Julian Alaphilippe en Geraint Thomas.



,,Ik heb een beetje een stempel gekregen van iemand die tijdens de slotfase van een etappekoers over drie weken op z’n best is. Mijn sterke punt is dat ik over het algemeen weinig slechte dagen meemaak”, vervolgde Kruijswijk zijn verhaal. ,,Dat heb je nodig, wil je meedoen in een klassement. Je moet je dagen beperken waarop je minder bent, en toeslaan op dagen waarop anderen wel minder zijn. Dat heeft dan niet zozeer te maken met het feit dat ik dan beter ben, maar dat de concurrentie minder kan. Of dat stempel terecht is? Hmm, ja, vaak wordt er gezegd dat ik de eerste weken niet goed genoeg ben geweest. Dat is nu niet aan de orde: ik ben de eerste twee weken al sterk geweest, en bovendien, ik sta de hele Tour al in de toptien.”

Kruijswijks meesterknechten Laurens de Plus en George Bennett geloven wel degelijk in de eindzege van hun kopman. Bekijk het hieronder:

Dromen van het geel doet hij niet. ,,Nee, nee, dat is niet het geval. De rit naar de Tourmalet was een superdag, ook hoe we als ploeg reden. Ik zelf eindigde als derde in de etappe. Dat was goed voor het vertrouwen. Alleen zag je dat de dag erna andere renners weer beter waren dan ik. Ik wil de komende dagen slechts proberen in de voor mij belangrijke ritten zo ver mogelijk van voren te eindigen. Je moet niet gaan dromen met nog een week te gaan.”



De kleine onderlinge verschillen in de top van het klassement vindt Kruijswijk mooi. ,,Het is leuker koersen in een wedstrijd die tot het einde spannend lijkt te blijven. Je kunt je niet focussen op bijvoorbeeld alleen Thibaut Pinot, Egan Bernal en Thomas. Die jongens doen allemaal mee, en dat maakt het leuk voor de derde week. In het verleden was het vaak met Team Sky en Froome zo gecontroleerd dat je weinig kon ondernemen.”

Morgen rit voor Groenewegen

Morgen gaat de Tour verder met een vlakke rit, waarin Jumbo-Visma de aandacht weer verschuift naar sprinter Dylan Groenwegen. Ploegleider Nico Verhoeven: ,,We zullen moeten werken om een massasprint voor elkaar te krijgen. Maar dat wordt lastig. Het parkoers ziet er vlak uit, maar het is behoorlijk op en af.‘’



,,We willen morgen niet ten koste van alles een massaspurt hebben, maar we willen wel dat het er een wordt”, voegt ploegleider Grischa Niermann toe. ,,Dat betekent dat we niet de hele dag Laurens De Plus en George Bennett op kop kunnen zetten, want die hebben we later in de week nog veel te hard nodig. We gaan wel rijden voor een sprint, in overleg met Deceuninck (Elia Viviani) en Lotto-Soudal, dat vast graag met Caleb Ewan nog een rit wil pakken”, zei Niermann.

Steven Kruijswijk. © BELGA