Kwiatkowski na een-tweetje Ineos: ‘Laatste kilometers met kippenvel gereden’

,,Wat een dag", begon een dolgelukkige Kwiatkowski zijn terugblik op zijn eerste dagsucces in de Tour de France. ,,Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben naar het team en vooral Richard. Het was een ongelofelijk dag die ik nooit zal vergeten. Je maakt wat mooie wielermomenten mee, maar dit was weer iets heel nieuws. We wisten dat we het met zijn tweeën gingen halen, dus de laatste kilometers heb ik alleen maar met kippenvel gereden. We hebben allebei niets anders gedaan dan genoten.”