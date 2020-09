Lance Armstrong: ‘Een van de beste prestaties ooit in het wielrennen’

Dumoulin na drama: ‘Tourwinst glipt uit onze handen’

19:50 Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) zag hoe ploeggenoot Primoz Roglic in de beslissende tijdrit van de Tour de France de gele trui nog verloor aan Tadej Pogacar. Zelf steeg Dumoulin, tweede achter een ontketende Pogacar in de tijdrit, van plek negen naar zeven in het klassement. ,,Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben zelf heel teleurgesteld, we verliezen hier de Tour”, aldus Dumoulin bij VRT.