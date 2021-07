LIVE | Belg en Canadees op pad in glooiende etappe

Video Poels verliest bolletjes­trui na één dag aan Quintana

4 juli Wout Poels moet na één dag de bolletjestrui alweer afstaan in de Tour de France. De Nederlander zag dat Nairo Quintana in de negende etappe de leiding in het bergklassement overnam. De Colombiaan heeft nu 50 punten, Poels staat op 39 punten. Michael Woods is de nieuwe nummer 2 in het nevenklassement, met 42 punten.