LIVE | Drama voor Pinot in Alpenrit, Van Baarle met Uran en Valverde vooruit

Bernal stijgt het liefst tot grote hoogte

12:53 Egan Bernal toonde zich gisteren de sterkste der favorieten, in de eerste rit door de Alpen. En vandaag en morgen blijft de Tour in het voor hem vertrouwde hooggebergte. Maar of de Colombiaan (22) nu de kopman is bij Ineos, blijft de vraag.