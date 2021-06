LIVE | Met Van der Poel in gele trui en op gele fiets wacht Tourpeloton een sprintetappe

Video Magistrale Van der Poel knalt naar dagzege én geel op Mûr de Bretagne

27 juni Mathieu van der Poel heeft in de tweede etappe van de Tour de France de dagzege én de gele trui gegrepen. De Nederlander van Alpecin-Fenix viel aan op de slotklim van de Mûr de Bretagne en hield solo stand. Van der Poel, debutant in de Ronde van Frankrijk, neemt het geel over van Julian Alaphilippe.