LIVE | Peloton maakt zich op voor loodzware rit naar Tourmalet

IJzerster­ke Kruijswijk nu in top-3: ‘Het wordt nog een spannende Tour’

6:24 Door een uitstekende tijdrit te rijden klom Steven Kruijswijk (hij sloot in Pau af als zesde) vanmiddag naar de derde plek in het algemeen klassement. Hij was dik tevreden met zijn rit en kijkt likkebaardend vooruit naar de laatste week.