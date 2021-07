LIVE | Schelling langer in bergtrui, Van der Poel en Van Aert praten bij in peloton

Geel Van der Poel ultieme ode aan opa Poulidor: ‘Ik stel me voor dat hij zo trots zou zijn’

27 juni De gele trui is al de mooiste van allemaal. Maar deze van Mathieu van der Poel is de overtreffende trap. De ultieme ode aan zijn opa Raymond Poulidor. Verslag van zijn ultieme dag in de Tour de France.