LIVE | Speelt Kruijswijk alles-of-niets op slotklim naar Val Thorens?

Pinot uit op revanche: ‘In 2020 sta ik zeker aan de start’

12:25 Een dag na zijn emotionele aftocht in de Tour de France heeft de Franse wielrenner Thibaut Pinot weer nieuwe motivatie gevonden. ,,Ik weet nog niet hoe de rest van dit seizoen voor mij eruit gaat zien. Maar het is zeker dat ik in 2020 weer aan de start van de Tour sta”, schreef de kopman van Groupama-FDJ op Twitter.