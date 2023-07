LIVE Tour de France | Eenkhoorn mee met kopgroep in pittige eerste etappe, vele ogen gericht op Van der Poel

Van der Poel acht zichzelf kansrijk en voelt de druk

Mathieu van der Poel denkt kans te hebben om vandaag te winnen. In de finale liggen twee klimmetjes. ,,Als ik daar tien of vijftien seconden verlies, is er nog veel mogelijk", zei de Nederlander van Alpecin-Deceuninck vlak voor de start in Bilbao.



Van der Poel voelt de druk. ,,Veel mensen zien mij als favoriet vandaag, maar het is op het randje voor mij", keek hij vooruit naar de lastige laatste dertig kilometer. ,,Ik ben wel klaar om te gaan koersen. Het is zaak om niet in paniek te raken als je even de aansluiting verliest. Het is meer een klim voor types als Julian Alaphilippe. Als die in goeden doen is, is hij moeilijk te volgen."