LIVE Tour de France Femmes | Eerste favorieten onderweg, Maaike Boogaard voorlopig derde

Na de indrukwekkende tik van Demi Vollering aan concurrente Annemiek van Vleuten op de Tourmalet heeft Vollering de eindzege in de Tour de France Femmes voor het grijpen. De tweede editie van de Franse wielerronde wordt vandaag afgesloten met een individuele tijdrit. Komt de gele trui van de Nederlandse klassementsleider nog in gevaar? De achtste en laatste etappe is onderweg, Vollering start om 17.01 uur. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog!