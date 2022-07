Live Tour de France Femmes | Van Vleuten kan eindzege veiligstellen in zware slotrit

Met video Tour-favoriete Marta Cavalli na ‘idiote actie’ collega naar ziekenhuis voor scans: ‘Ik dacht een gaatje te zien’

Marta Cavalli begon na haar tweede plek in de Giro als één van de favorieten aan de Tour de France Femmes, maar na twee dagen is de droom van de Italiaanse renster in duigen. Een actie van de Australische kampioene Nicole Frain betekende het einde van de Tour voor haar.

25 juli