LIVE Tour de France | Jumbo-Visma zet Pogacar onder druk in de Pyreneeën, zware dag voor Jakobsen

Jakobsen: 'Geen vlekkeloze nacht'

Een gehavende Fabio Jakobsen meldde zich woensdag in Pau voor de start van de vijfde etappe van de Tour de France. ,,Ik heb betere dagen gehad. Nee, het was bepaald geen vlekkeloze nacht", meldde de sprinter van Soudal Quick-Step bij de NOS. Jakobsen was dinsdag anderhalve kilometer voor de finish van de vierde rit hard gevallen. ,,Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links voelt ook stijf, eigenlijk het hele lichaam. Maar dat is normaal als je met een snelheid van boven de 50 kilometer per uur tegen het asfalt gaat."