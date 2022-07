Live Tour de France | Kopgroep met Chris Froome loopt uit op peloton, Jumbo-Visma heeft alles onder controle

Met video Bob Jungels rondt lange solo af in negende rit Tour de France, favorieten houden zich koest

Bob Jungels heeft de negende etappe in de Tour de France gewonnen. De Luxemburger van AG2R-Citroën rondde in een rit over meerdere lastige beklimmingen een solo van ruim vijftig kilometer succesvol af. De favorieten voor de eindzege hielden zich koest.

10 juli