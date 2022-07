Live Tour de France | Pogacar verliest wéér een helper, Ineos heeft plannetje in Pyreneeënrit

Afzien in Tour de France, renners klagen over extreme hitte: ‘Andere sporten zouden afgelast worden’

Voor Michael Mørkøv zit de Tour de France erop. De Deense lead-out van Fabio Jakobsen van Quick.Step-Alpha Vinyl raakte gisteren bedwelmd door de hoge temperaturen tot wel veertig graden en kwam buiten de tijdslimiet binnen. In het peloton was achteraf veel te doen over de hitte. Had de ASO moeten ingrijpen?

18 juli