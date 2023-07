LIVE Tour de France | Veel aanvalspogingen in beginfase heuvelrit, Van der Poel: ‘Ga het proberen’

Het profiel

De etappe is 172,8 kilometer lang en start in Moirans-en-Montagne. Onderweg twee gecategoriseerde hindernissen, maar eigenlijk is het geen moment echt vlak. Is de rit te lastig voor sprinters? Dat waarschijnlijk niet, maar de vraag is of er voldoende samenwerking is. We komen er in Poligny achter.