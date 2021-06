LIVE | Van der Poel maakt zich op voor strijd tegen geletruidrager Alaphilippe op Mûr de Bretagne

Roglic na trauma van vorig jaar: ‘Veel getraind op de tijdrit’

24 juni Tijdrijden is cruciaal in deze editie van de Tour de France. Op dag vijf en in het laatste weekend staan er tijdritten van zo’n dertig kilometer op het programma. Primoz Roglic wil juist ook in de tijdritten afrekenen met het trauma van vorig jaar.