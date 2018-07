Luister hier naar de nieuwste podcast van 'In Het Wiel'

Groenewe­gen gaat verder: ‘Maar het gaat pijn doen’

16:48 Dylan Groenewegen, met twee ritzeges nu al het goudhaantje van Lotto-Jumbo in deze Tour, gaat morgen ondanks een gekneusde linkerknie gewoon van start in de tiende etappe van de Tour. Hij kwam zondag in de etappe naar Roubaix hard ten val en klaagde na de finish over veel pijn in zijn knie.