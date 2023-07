Mads Pedersen houdt Jasper Philipsen in Tour de France van vierde sprintzege op rij af

Valpartij Mark Cavendish

Het was wachten op een aanval op de laatste twee beklimmingen Côte de Masmont en Côte de Condat-sur-Vienne, allebei van vierde categorie, maar die kwamen er niet. Jumbo-Visma legde het peloton een stevig tempo op en daardoor moesten pure sprinters als Phil Bauhaus en Alexander Kristoff eraf. Een smalle groep bleef over. In de laatste zes kilometer vond er nog een valpartij plaats met Simon Yates, Stef Crass en Mikel Landa als slachtoffers.

Lange sprint

,,De sprintersploegen wilden niet dat er een grote kopgroep weg zou rijden, bleek al snel. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar merkte al snel dat ik niet weg kwam. Daarna heb ik geprobeerd om energie te sparen. We bleven kalm en hebben daarna veel werk gedaan. Man, wat was het een lange sprint. Het scheelde helemaal niks of ik moest in volle sprint op mijn zadel zitten, maar gelukkig kon ik doortrekken tot de streep", aldus de winnaar, die ook nog een woord over had voor Cavendish. ,,Het was een eer om met hem te racen. Het is zo verdrietig dat een legende als Mark de wedstrijd zo moet verlaten.”