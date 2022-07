Marianne Vos neemt vandaag normaal gesproken afscheid van geel, maar in haar wielerleven is niets normaal

Door Maarten Teunisse



Opgeven heeft in elk geval nog nooit in haar woordenboek gestaan. ,,Dit weekend is niet waar we onze pijlen op hebben gericht’’, zegt Vos. ,,Dat we de trui nu nog hebben, is al boven verwachting. Maar wij geven niets zomaar weg.’’



Na dertien wereldtitels in verschillende disciplines, tweemaal olympisch goud en zestien nationale titels te hebben behaald, zou een eindzege in de Tour de France de zoveelste kers op de taart zijn. Maar als de gele trui dan al vleugels geeft, moeten die flink groot zijn om dit weekend in de Vogezen de loodzware beklimmingen op te fladderen. Vos, geen pure klimmer, weet dat ook: ,,Ik heb de trui nu al even, maar het komende routeprofiel schetst natuurlijk wel iets anders dan wat we al hebben gehad.’’