Marianne Vos pakt ritzege én gele trui in door valpartijen ontsierde tweede dag Tour de France Femmes

Marianne Vos heeft de tweede etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven én de gele trui veroverd. Het peloton reed vandaag over 135 kilometer van Meaux naar Provins. De etappe was vrij vlak, maar de wind en flink wat valpartijen zorgden voor een chaotisch koersverloop.

Femke Gerritse pakte onderweg twee punten in de strijd om de bolletjestrui, waardoor ze naast haar Parkhotel Valkenburg-ploeggenoot Femke Markus bovenaan het klimklassement komt te staan. De stand in het algemeen klassement bepaalde dat Markus ook dinsdag in de bolletjestrui mag starten.

De vroege vlucht waar Gerritse deel van uitmaakte, was geen lang leven beschoren. Trek-Segafredo probeerde het peloton in waaiers uit elkaar te trekken en door het hoge tempo verdween de voorsprong van de koplopers als sneeuw voor de zon. Op 78 kilometer van de streep werd het viertal ingerekend.

Op 20 kilometer voor de finish passeerden de rensters de finishlijn voor het eerst voor een tussensprint. In aanloop naar dat moment ging het meerdere keren mis in de peloton. Onder meer Marta Cavalli kwam zwaar ten val, de winnares werd keihard aangereden door Nicole Frain, die niet op zat te letten. De winnares van onder meer de Amstel Gold Race kon haar weg wel weer vervolgen, maar verliet even later de koers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De tussensprint zorgde voor een breuk in het peloton en zes rensters kozen het hazenpad: Marianne Vos, wereldkampioene Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Maike van der Duin, Silvia Persico en Katarzyna Niewiadoma. De zes werkten goed samen, terwijl het in de achtergrond door de verbrokkeling lastig was een achtervolging te organiseren en de Jumbo-Visma-ploeg van Vos flink stoorde.

Het verschil tussen de twee voorste groepen schommelde rond de 40 tellen. Op de laatste hellende strook bleek er geen maat te staan op Vos, die de ritzege, de gele- en de groene trui pakte. Het Brabantse fenomeen neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lorena Wiebes, die zondag op de Champs-Élysées de eerste etappe had gewonnen.

,,Een fantastische dag", zei de 35-jarige Vos direct na afloop. ,,Ik had niet verwacht dat het peloton zou breken op het moment dat het brak en dat we weg zouden rijden. Maar de ploeg zette me net als gisteren perfect af. Op dit moment voelt dit zeker als mijn mooiste overwinning, het is prachtig. Ik voelde me niet zeker in de slotfase, er waren wat snelle meiden mee. Maar iedereen zal pijnlijke benen hebben gehad en ik wist dat ik gewoon moest gaan om te zien of het goed genoeg was.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Planche des Belles Filles

Het zwaartepunt van de Tour de France Femmes ligt in het slotweekeinde, wanneer er in de Vogezen flink geklommen moet worden. De Tour voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit met de finish op de Planche des Belles Filles. De Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gelden als favorieten voor de eindzege. Van Vleuten staat 18e op 50 tellen van Vos, Vollering is 10e op 45 seconden.

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar was vanmorgen aanwezig bij de start van de rit. De nummer twee van de Tour kwam zijn vriendin Urska Zigart aanmoedigen. De 25-jarige Sloveense rijdt voor Team BikeExchange–Jayco.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.