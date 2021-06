Mark Cavendish keert na drie jaar terug in Tour de France

Cavendish neemt de plek in van Sam Bennett. De Ier, die vorig jaar in Parijs de slotetappe op de Champs-Élysées won en als winnaar van het puntenklassement de groene trui mee naar huis mocht nemen, heeft een knieblessure. Cavendish mag daarom voor het eerst sinds 2018 weer eens de Tour rijden.

De wereldkampioen van 2011 keerde eind vorig jaar terug bij Deceuninck - Quick-Step, de Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere, na een aantal teleurstellende seizoenen zonder overwinningen. In dienst van zijn oude ploeg boekte ‘Cav’ in 2021 al vijf etappezeges. ,,Ik grijp deze kans met beide handen aan”, aldus de Brit. ,,Ik ben heel blij dat ik met Deceuninck - Quick-Step terugkeer in de Tour, al spijt het me heel erg voor Sam. Ik heb enorm veel affiniteit met deze wedstrijd, waaraan ik prachtige herinneringen heb.”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is de kopman van de ploeg. De 29-jarige Fransman won vorig jaar de tweede etappe en reed daarna enkele dagen in de gele trui. In 2019 had Alaphilippe het geel maar liefst veertien dagen om zijn schouders. Hij eindigde toen als vijfde in de door Egan Bernal gewonnen Tour. Alaphilippe hoopt komend weekeinde direct weer toe te slaan in Bretagne. De Fransman ziet voor zichzelf kansen op een ritzege.