Mark Cavendish openhartig over depressie in nieuwe Netflix-docu: 'Het was verslavend om gewicht te verliezen’

Met videoMark Cavendish heeft openhartig verteld over de donkerste periode uit zijn carrière. ,,Ik voelde me zo leeg, ik was een nachtmerrie om mee samen te leven”, vertelt de Britse sprinter in de nieuwe documentaire ‘Mark Cavendish: Never Enough’ over zijn carrière. De docu is vanaf woensdag 2 augustus te zien op Netflix.

Alexander Vinokourov zou Mark Cavendish graag nog een jaar langer laten koersen. Alles in het teken om het volgend jaar nog alleen recordhouder te maken in de Tour de France. Cavendish bleef dit jaar steken op 34 ritzeges, waarmee hij het record nog altijd moet delen met het Belgische wielericoon Eddy Merckx.



De Brit viel uit in de Tour met een sleutelbeenbreuk na een vervelende val in de achtste etappe. Het sprintkanon van het Isle of Man beraadt zich nu over zijn toekomst. Op de rustdag in de Giro kondigde hij aan dat 2023 zijn laatste jaar als profrenner zou worden, maar het had ook al veel eerder voorbij kunnen zijn.

Volledig scherm Mark Cavendish moest de Tour dit jaar verlaten na zijn valpartij in de achtste etappe, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Hij staat daardoor nog altijd op 34 ritzeges, waarmee hij het record moet delen met Eddy Merckx. © AP

Tussen 2017 en 2020 ging de sprinter namelijk door een diep dal. Zware valpartijen en een stevige worsteling met het Epstein-Barr-virus zorgden ervoor dat er even geen licht meer aan het eind van de tunnel leek. Dat de atleet Cavendish het moeilijk had, wist iedereen. Maar dat hij ook persoonlijk hele zware periodes had, is minder bekend. De coureur vertelt daar nu zelf openhartig over in een Netflix-docu die zijn naam draagt.

Volledig scherm Cavendish viel in de Tour uit met een sleutelbeenbreuk na zijn valpartij in de achtste etappe. © Photo News / Instagram Cavendish

,,Ik had niets, ik wou niets, ik deed niets en ik voelde niets”, aldus Cavendish over zijn depressieve gevoelens in die periode. ,,Ik voelde me zo verdomd leeg. Er kwam een gevoel van waardeloosheid over me. Ik verloor alle motivatie. Zelfs om een persoon, vader, vriend of man te zijn.”

Mentale problemen

Cavendish, die voorheen sceptisch was over mentale problemen bij topsporters, zocht hulp. Die vond hij in het ziekenhuis van Hamburg bij Helge Riepenhof en dichter bij huis bij neuroloog David Spindler. Beiden stelden onomwonden dat de Brit in staat was zichzelf iets aan te doen. ,,Mark en ik maakten een deal. Ik zei hem dat hij me moest bellen voor hij zichzelf iets zou doen.”

Ook zijn vrouw Peta Todd maakte zich grote zorgen. ,,We maakten ruzie om niets. Hij was de weg kwijt middenin alles wat er rond hem gebeurde. Soms was hij weg en belde ik iemand op. Ik wist niet waar Mark was en wist ook niet wat ik moest doen. Ik kende die versie van Mark niet, maar ik sliep wel naast hem. Ik was bang dat ik een limiet zou overgaan en niet meer zou kunnen terugkeren.”

Volledig scherm Mark Cavendish met zijn gezin. © BELGA

Bovenop de worsteling met Epstein-Barr kwamen ook een ruzie met Dimension Data-ploegbaas Douglas Ryder in de Tour van 2018 en eetstoornissen aan de oppervlakte. Cavendish bleef ondanks het virus van Epstein-Barr trainen. ,,Soms had ik zelfs moeite naar boven te komen met de trap. Ik voelde me zwaar en wou compenseren door lichter te worden. Ik at minder en minder. Ik stopte er zelfs even mee.”

,,Het was best verslavend om gewicht te verliezen”, vertelt Cavendish. ,,Ik zag snel resultaat en dat was het enige terrein waarin ik sinds lang vooruitgang boekte. Ik werd er ziek van. Ik was een nachtmerrie om mee samen te leven. Wat was er in hemelsnaam mis met mij? Iemand verandert niet zomaar van een van de beste coureurs van de wereld tot een renner die compleet incapabel is.”

Volledig scherm Cavendish in de Tour van 2018. © BELGA

Dankzij zijn vrienden en familie keerde Cavendish terug naar het eiland van Man, waar hij opgroeide en zichzelf terugvond. Cavendish zelf was zich nauwelijks iets bewust van de grote zorgen bij zijn naasten. ,,Helemaal niet, ik zat te vol van zelfmedelijden om me daar druk om te maken”, klinkt het in ‘Never Enough’ bij Cavendish, die in de zomer van 2021 een sprookje schreef door vier ritten in de Tour te winnen.

De grote vraag is nu of die 35ste ritzege in de Tour de France er nog zal komen. Voor de nieuwsgierigen licht Cavendish aan het eind van zijn documentaire - opgenomen voor de start van de Tour dit jaar een tipje van de sluier: ,,Zolang ik geloof dat ik kan winnen, blijf ik het proberen.”