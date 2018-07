Max van Boxtel is de nieuwe klassementsleider in de BD Lezerstour

De verschillen in de top van het klassement zijn minimaal, zo heeft nummer vier Bart Vogels uit Boekel met 3711 punten slechts negentwintig punten achterstand op de nieuwe klassementsleider Van Boxtel. Daarnaast is geen ploeg van de deelnemers uit de top tien nog compleet. Bij iedereen uit de top tien zijn er minimaal drie coureurs uitgevallen en bij een enkeling slechts zes. Van Boxtel heeft nog zestien rijders in koers. Mochten er deelnemers nog wisselmogelijkheden over hebben dan kunnen die tot de start van de zestiende etappe op dinsdag worden ingezet.

De wielrenners in Frankrijk kunnen op maandag genieten van een rustdag. Magnus Cort Nielsen doet dat in de wetenschap dat hij in Carcassonne als eerste over de meet kwam. Hij was in de sprint zijn medevluchters Ion Izagirre en Bauke Mollema te snel af. In de BD Lezerstour wist Sanne Egggenkamp uit Tilburg het voorbeeld van Cort Nielsen te volgen. Ze was met 233 punten Aron van Campen uit Heeswijk-Dinther en Christ Arts uit Boxtel te slim af, zij scoorden respectievelijk 224 en 216 punten.