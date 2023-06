Mentale spel tussen matadoren Pogacar en Vingegaard is nu al begonnen: ‘Jonas is de favoriet’

Annemiek van Vleuten ziet door bergen en tijdrit kans voor nieuwe Tourzege

De Tour de France voor vrouwen begint volgend jaar op 23 juli in Clermont-Ferrand en eindigt een week later in de Pyreneeën. Dat heeft koersdirecteur Marion Rousse donderdag bekendgemaakt. De aankomst van de voorlaatste etappe ligt op de Tourmalet. De slotrit is een individuele tijdrit van 22 kilometer met start en finish in Pau.