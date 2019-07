‘Met deze benen doe ik mee voor het podium’

Of Kruijswijk gelooft in de eindzege? ,,Als ik deze lijn kan doortrekken, dan mag ik vertrouwen dat ik meedoe voor het podium.” Door zijn goede benen liep de Nederlandse kopman enkele seconden in op Geraint Thomas. Hij had niet verwacht dat de kopman van Ineos zou moeten lossen op de col. ,,Ik had verwacht dat hij de kopman zou zijn en niet Egan Bernal.”



Ook Alaphilippe kwam met Kruijswijk over de streep. ,,Ik zag opeens iets geels voorbij flitsen en dacht: dit is niet goed.” Kruijswijk staat op 2 minuut 14 van de gele truidrager.