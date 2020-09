Miguel Ángel López voelt zich thuis boven de 2000 meter: ‘Dit is mijn terrein’

López soleerde kort onder de top van de verschrikkelijke Col de la Loze weg uit het selecte groepje klimmers dat voorop was overgebleven. Nadat hij de eenzame vluchter Richard Carapaz was gepasseerd, probeerde geletruidrager Primoz Roglic tevergeefs de kopman van Astana nog te achterhalen. López klom naar de derde plaats in het algemeen klassement, op 1.26 van de Sloveen. Diens landgenoot Tadej Pogacar staat tweede.



,,Ik ben dolgelukkig, vooral ook vanwege het vele werk wat ik thuis heb gedaan. Gesteund door mijn familie, mijn vrouw, mijn zoon en mijn vrienden. Ik draag deze overwinning op aan hen.” López roemde zijn ploeg, met name zijn Spaanse ploeggenoot Omar Fraile die hem lang had bijgestaan. ,,De ploeg heeft van start tot finish geweldig voor me gewerkt. We hadden het niet altijd makkelijk in deze Tour, maar zijn altijd blijven geloven in onze kansen. Het is bovendien een mooi verjaardagscadeau voor onze baas, Aleksandr Vinokoerov.”