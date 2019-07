Misschien wel de laatste kans voor Sunweb: ‘Deze rit is heel belangrijk voor ons’

Maar als Sunweb deze Tour niet zonder ritzege wil verlaten, is de 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap misschien wel de laatste kans. De overgangsetappe is immers geschikt voor aanvallers, met in de finale de Col de la Sentinelle (derde categorie) en daarna 8,5 kilometer afdalen tot de finish. Voor het loodzware Alpen-drieluik en de sprintersrit in Parijs die daarna nog resten, heeft het team absoluut geen favorieten in de gelederen.



Zonder ook maar een succesje naar huis: het gebeurde de ploeg niet meer sinds het Tour-debuut in 2012. Het past ook niet bij de status van Sunbweb. ,,Dus is deze etappe heel belangrijk voor ons’', zegt Visbeek. ,,Dit is de beste kans om nog met een ontsnapping naar de finish te rijden. Door de klassementssituatie met mannen dicht bij elkaar is de kans groot dat zij voor de ritzeges in de Alpen strijden.’'