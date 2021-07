Na een week heeft de Tour de France ook het hart van Mathieu van der Poel op hol gebracht

Door Daan Hakkenberg



De langste Touretappe als een museumstuk. Met Mathieu van der Poel in zijn gele trui als initiator van de grote kopgroep zet hij hoogstpersoonlijk de Tour op zijn kop. Samen met Wout van Aert, zijn eeuwige rivaal op de fiets, drijft hij topfavoriet Tadej Pogacar voor even tot wanhoop, al maalt de titelverdediger uiteindelijk niet om zijn achterstand in het klassement van ruim drieënhalve minuut. ,,Een loodzware dag. Maar het was niet mijn idee’’, haast Van der Poel zich te zeggen. ,,Iedereen wilde mee in de vlucht. Het is mijn eerste grote ronde, maar ik heb er al veel op televisie gezien. Maar dit heb ik nog niet vaak gezien.’’